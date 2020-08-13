توضيح من الخطوط الجوية العراقية بشأن ما نشر عن توجيه مطار دبي انذارا لها

اصدرت شركة الخطوط الجوية العراقية، الخميس، توضيحا بشأن ما نشر عن توجيه مطار دبي انذارا لها، فيما دعت وسائل الاعلام والمدونين على منصات التواصل الاجتماعي الى التأكد من المعلومة من مصدرها الرسمي وعدم تضليل الرأي العام.

وقالت الشركة في بيان ان "المعلومات التي تم تداولها على مواقع التواصل الاجتماعي والتي تضمنت تقديم ادارة مطار دبي انذار الى الناقل الوطني بسبب الاشتباه بنقل احد المسافرين المصابين بفايروس كورونا لاصحة لها"،

مبينة ان "الخطوط الجوية العراقية كانت ومازالت من الشركات السياقة بالالتزام بجميع الاجراءات الصحية والوقائية والتعليمات الصادرة من قبل سلطة الطيران المدني العراقي وسلطات الطيران الاقليمية والدولية وتحديدا مايتعلق بفحص PCR الخاص بأثبات سلامة المسافر وعدم حمله عدوی الوباء قبل الصعود الى الطائرة وكذلك تعفير الطائرات قبل وبعد تنفيذ الرحلة والتزام الطواقم بالاجراءات الوقائية".

ودعت الشركة "وسائل الاعلام والمدونين على منصات التواصل الاجتماعي الى التأكد من المعلومة من مصدرها الرسمي وعدم تضليل الرأي العام كما وتجدد ادارة الشركة دعوتها المسافرينا بضرورة الالتزام التام بالتعليمات المتبعة في المطارات المحلية والخارجية حفاظا على الصالح العام".