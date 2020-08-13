الحشد الشعبي والقوات الأمنية يكثفان نقاطهما الأمنية بحدود القائم

كثفت قوات الحشد الشعبي والقوات الأمنية، الخميس، نقاطهما الامنية بحدود مدينة القائم ضمن قاطع مسؤوليتهما بالمدينة.

وذكر بيان لإعلام الحشد الشعبي أن “قوات الحشد الشعبي وبإسناد الفرقة الثامنة من الجيش العراقي كثفا من نقاطهما الامنية لفرض الأمن ضمن قاطع مسؤوليتهما لافشال أي محاولة للتسلل من قبل العدو”.

وأضاف البيان، أن “قوات الحشد الشعبي الماسكة للحدود قدمت شكرها للأهالي على تعاونهم مع القوات الأمنية في فرض الأمن والقضاء على العناصر الإرهابية”.