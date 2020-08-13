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اعتقال الإداري لما يسمى ولاية الجزيرة والبادية في نينوى


اعلنت وكالة الاستخبارات، الاربعاء، عن اعتقال الإداري لما يسمى ولاية الجزيرة والبادية في نينوى.

وقالت الوكالة في بيان "من خلال الجهد الاستخباري المتواصل ومتابعة عناصر عصابات داعش الارهابي، القت مفارز وكالة الاستخبارات المتمثلة باستخبارات الشرطة الاتحادية في وزارة الداخلية القبض على أحد الإرهابيين في ناحية زمار بمحافظة نينوى المطلوب وفق أحكام المادة ٤ ارهاب لانتمائه لعصابات داعش الإرهابية والذي يشغل منصب الإداري لما يسمى ولاية الجزيرة والبادية".

واضاف انه "تم تدوين أقواله واعترف بانتمائه لتلك العصابات الإجرامية وتمت إحالته للقضاء لإكمال أوراقه التحقيقية".

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اعتقال الإداري لما يسمى ولاية الجزيرة والبادية في نينوى
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