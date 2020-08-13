الجربا: نحن مع اعادة هيبة البرلمان حتى لو كان الثمن تغيير الرئاسة

اكد النائب عن ائتلاف المدن المحررة احمد الجربا، الخميس، أنه مع إعادة هيبة مجلس النواب حتى لو كان ثمن ذلك تغيير رئاسة المجلس.

وقال الجربا في تصريح صحفي “اننا كنواب ممثلين عن الشعب مع اي توجه يعيد هيبة البرلمـان وانتظام الجلسات البرلمانية واعادتها الى وضعها الطبيعي”.

وأضاف الجربا، “أننا مع هذا التوجه حتى لو كان الثمن تغيير رئاسـة مجلس النواب”.

يشار إلى أن الكثير من النواب يوجهون انتقادات لاداء رئيس مجلس مجلس النواب محمد الحلبوسي بسبب عدم انعقاد جلسات البرلمان منذ منح الثقة للحكومة قبل نحو 100 يوم