الأخبار

العراق يطلب من شركات الطيران إبلاغ المسافرين بإجراء فحص "PCR" قبل الرحلة بيومين


طلبت سلطة الطيران المدني العراقي، الخميس، من شركات الطيران العاملة في البلاد، إبلاغ المسافرين المغادرين والقادمين بإجراء فحص "PCR" قبل موعد الرحلة بيومين.

وقال إعلام سلطة الطيران في بيان  إنه "من أجل توفير السفر الآمن للمواطنين الكرام تؤكد سلطة الطيران المدني العراقي على جميع شركات الطيران العاملة في البلاد بتبليغ مسافريها المغادرين والقادمين إلى المطارات العراقية بعمل فحص (PCR) قبل موعد الرحلة بـ48 ساعة".

وأشار البيان إلى أن ذلك جاء "بحسب توجيهات وزارة الصحة واللجنة العليا للصحة والسلامة الوطنية".

اشترك في قناة وكالة انباء براثا على التلجرام
https://telegram.me/buratha
اضف تعليقك
الاسم والنص والتحقق من الروبوت ضروري
آخر الاضافات
النائب منصور البعيجي: طرد السفير وقطع العلاقات هو الرد المناسب على الانتهاكات التركية
العمليات المشتركة تشكل لجان لمعرفة مخبر تركيا في تنفيذها الاعتداء السافر
قوة من الحشد البطل تقتل "إرهابيين" يستقلان "ستوتة" محملة بعبوات ناسفة حاولا إدخالها لكركوك
العراق يطلب من شركات الطيران إبلاغ المسافرين بإجراء فحص "PCR" قبل الرحلة بيومين
مصر تصدر بيانا شديد اللهجة بشأن الاعتداءات التركية في العراق
الفتح: جلسات استثنائية تنطلق الاسبوع المقبل لتمرير قانوني الانتخابات والمحكمة الاتحادية
كتائب حزب الله تدين الاعتداء التركي: من حق العراقيين مقاومة أي وجود أجنبي يهدد أمنه
العراق يضع "تسعيرة جديدة" للإنترنت مطلع الشهر المقبل
النزاهة تطالب مؤسسات الدولة بإيقاف صرف رواتب المكلفين بالإفصاح عن ذممهم المالية
اصابة 6 مدنيين بهجوم شنه داعش على موكب زفاف قرب قرية ابو كرمة بديالى
الاكثر مشاهدة في (الأخبار)
الاسعار الرسمية للعملات مقابل الدينار
دينار بحريني 3125
يورو 1408.45
الجنيه المصري 74.74
تومان ايراني 0.03
دينار اردني 1666.67
دينار كويتي 3846.15
ليرة لبنانية 0.79
ريال عماني 3125
ريال قطري 326.8
ريال سعودي 317.46
ليرة سورية 2.33
دولار امريكي 1190.48
ريال يمني 4.76
التعليقات
زيد مغير : نفهم من هذا الموضوع أن هناك نية لتبرية المجرم الذي باع الموصل اثيل النجيفي . العيساوي امس ...
الموضوع :
الداخلية: إطلاق سراح مهدي الغراوي بكفالة والقضية ستتابع من قبل المحاكم المدنية
عبد الله : مع الاسف يا شيخ حينما قرأت بداية المقال لفت نظري جراتك على قول كلمة الحق بوجه المرأة ...
الموضوع :
دور المراة في تزييف الحجاب الشرعي
المهدي : المقال جميل سلم يراعي أيها الفاضل حتى الحيوان يعلمنا الحكمة نأخذ منه العبرة ...
الموضوع :
البقرة العطشى  
Nacem : الموضوع وعن علاقة الثورة الاسلامية في ايران مما اثار المجرم فأمر جلاوزته بتعذيب السيد الشهيد تعذيباً قاسياً ...
الموضوع :
من هي  الشهيدة آمنة الصدر بنت الهدى؟!
أمير الخياط : الحمد لله الذي اكحل عيوننا بالنظر إلى إعدام الطاغية اللعين صدام وأعوانه ...
الموضوع :
حقيقة رسالة آية الله الشهيد السيد محمد باقر الصدر إلی صدام!
هادي محمد حسبن : يبدو من المقطع والتوضيح الرسمي عدة أمور.. منها. من يسمح له بدخول السيارات إلى المدرج وقرب الطائرة.. ...
الموضوع :
توضيح رسمي لتأخر إقلاع طائرة عراقية ساعتين "بسبب عائلة مسؤول"
مازن : معالي لوزير التعليم العالي والبحث العلمي المحترم ملحوظة جنابك الكريم يعلم بان القوانين والانظمة الادارية الخاصة بالجان ...
الموضوع :
هيئة النزاهة تضع الخط الساخن للكشف عن حالات الفساد الاداري والمالي وشكاوى المواطنين
زيد مغير : سألوا المرحوم المقدم ق خ وفي العميدي الذي اعدمه المجرم عدنان خير الله بأمر من الجبان صدام ...
الموضوع :
لمن لا يعرف سلطان هاشم.. وبط.. ولاته  
أبو علي : االشهيدان قاسم سليماني وابو مهدي المهندس قتلا بواسطة طائرة مسيرة إنطلقت من القاعدة الأمريكية في قطر وبعد ...
الموضوع :
ايران: الانتقام المؤلم للشهيد قاسم سليماني ورفاقه لم ينته بعد
عدي محسن الجبوري : ان حالات الاصابة كبيرة الا انه لا توجد مصداقية تامة وشامله في هذا الوباء فسابقا كانت حالات ...
الموضوع :
الصحة: تسجيل 1927 حالة شفاء ووفاة 96 مصاباً واصابة 2553 خلال الـ24 ساعة الماضية
فيسبوك