الفتح: جلسات استثنائية تنطلق الاسبوع المقبل لتمرير قانوني الانتخابات والمحكمة الاتحادية

أعلن تحالف الفتح، الاربعاء، عن بوادر لعقد جلسات استثنائية تنطلق الاسبوع المقبل لتمرير قانوني الانتخابات والمحكمة الاتحادية بعد استكمال الاتفاقات بين هيئة الرئاسة ورؤساء الكتل على عقدها.

وقال النائب عن الفتح فاضل الفتلاوي في حديث صحفي إن “الامور الفنية واللوجستية جميعها مهيئة لعقد جلسات البرلمان وتمرير القوانين المهمة خاصة التي تطلبها المفوضية لإجراء الانتخابات المبكرة”.

واضاف ان “هيئة الرئاسة اكدت استعدادها للانطلاق بانعقاد الجلسات الاستثنائية بعد تقديم طلب جديد اخر موقع من 83 نائبا لاستئناف الجلسات””، مؤكدا أن “اجتماعات ستجمع رئاسة البرلمان ورؤساء الكتل للاتفاق على الية عقد الجلسات التي من المؤمل ان تنطلق الاسبوع المقبل”.

وأوضح، أن “الجلسات الاستثنائية ستتواصل لحين تمرير قانون الانتخابات وقانون المحكمة الاتحادية اضافة الى بعض القرارات المهمة التي تتطلب مناقشتها مع الحكومة حول اجراء الانتخابات”