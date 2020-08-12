العراق يضع "تسعيرة جديدة" للإنترنت مطلع الشهر المقبل

كشف وزير الاتصالات أركان شهاب، الأربعاء، عن وجود اجتماعات مستمرة مع الشركات لتغيير التسعيرة الجديدة للانترنت مطلع الشهر المقبل.

ونقلت وكالة الأنباء العراقية الرسمية عن شهاب قوله، إن "عمليات الصدمة مستمرة في عملها حتى القضاء على تهريب سعات الانترنت"، مؤكداً أن "الوزارة سوقت سعات انترنت في نينوى بقيمة مليارين شهرياً".

وأضاف شهاب أن "هناك توجه لإلغاء الاشتراكات الأضعف لمشتركي خدمة الانترنت دون تحميل المواطن مبالغ إضافية".

وأشار إلى أن "الوزارة وجهت بأسلوب الدعوة المباشرة إلى خمس شركات في العالم"، لافتا إلى "الإعلان عن القرض الياباني المتوقف رغم انجازه منذ 2017".

وتابع شهاب أن "القرض الياباني يحتوي على 150 ألف خط أرضي + انترنت (فايبر)"، مبينا أن "خدمة الانترنت ستشهد تحسناً في نهاية العام الجاري لدى 150 ألف منزل في مناطق مختلفة من العاصمة بغداد".

وبين أن "هناك اجتماعات مستمرة مع الشركات لتغيير التسعيرة الجديدة في الشهر المقبل".