اصابة 6 مدنيين بهجوم شنه داعش على موكب زفاف قرب قرية ابو كرمة بديالى

اكد مختار قرية ابو كرمة في ديالى قاسم الربيعي بان 6 مدنيين اصيبوا بجروح في هجوم شنه داعش الارهابي على موكب زفاف في اطراف القرية.

وقال الربيعي في حديث صحفي ان “ داعش هاجم موكب زفاف في اطراف قرية ابو كرمة(25كم شمال شرق بعقوبة) ما اسفر عن اصابة 6 مدنيين بينهم حالات حرجة”.

واضاف، ان “الهجوم وقع في منطقة زراعية تنتشر بها البساتين الكثيفة مؤكدا بان الاجهزة الامنية فرضت طوق مشدد وبدات عملية بحث وتمشيط واسعة”.

وتشهد ديالى عمليات اجرامية من قبل داعش الارهابي الذي لايزال لديه خلايا نائمة في بعض المناطق الزراعية في المحافظة.