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الاستخبارات: القبض على عائلة داعشية أثناء محاولتها الدخول إلى العراق


أعلنت وكالة الاستخبارات والتحقيقات الاتحادية، الأربعاء، إلقاء القبض على "عائلة داعشية" في محافظة نينوى أثناء محاولة أفرادها الدخول إلى العراق.

وقالت الوكالة في بيان إنه "بعد ورود معلومات استخبارية عن وجود عائلة داعشية في نيتهم الدخول إلى العراق قادمين من إحدى دول الجوار، حيث تم تشكيل فريق للعمل من مفارز وكالة الاستخبارات المتمثلة باستخبارات نينوى، وتم إلقاء القبض عليهم أثناء دخولهم محافظة نينوى".

وأضافت أن "والدهم مطلوب وفق أحكام المادة 4 إرهاب لانتمائه لعصابات داعش الإرهابية، والذي عمل بما يسمى هيئة التطوير والتصنيع العسكري بصفة خبير تفخيخ وتصفيح العجلات والمكنى بابي ماريا، ومن خلال التحقيقات الأولية معه اعترف صراحة بانتمائه لتلك العصابات الإجرامية وهرب هو وعائلته إلى إحدى دول الجوار أثناء عمليات التحرير"، مبينة أنه "تم تدوين أقوالهم وإحالتهم للقضاء لإكمال أوراقهم التحقيقية لينالوا جزاءهم العادل".

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الاستخبارات: القبض على عائلة داعشية أثناء محاولتها الدخول إلى العراق
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