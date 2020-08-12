نائب ينتقد موقف الحكومة "الخجول" إزاء "العدوان" التركي ويوجه دعوة للكاظمي

انتقد عضو لجنة العلاقات الخارجية النيابية دانا محمد الكاتب، الأربعاء، موقف الحكومة الذي وصفه بـ"الخجول" إزاء "العدوان" التركي على الأراضي العراقية، فيما دعا رئيس مجلس الوزراء مصطفى الكاظمي إلى جعل "خروق السيادة" ملفاً رئيسياً خلال مباحثاته التي من المزمع أن يجيرها خلال زيارته المرتقبة إلى الولايات المتحدة.

وقال الكاتب في حديث صحفي إن "الحكومة التي لديها فعلا سيادة حقيقية فإنها تستطيع التعامل مع أي خروق للسيادة بكل قوة وبشكل حاسم دون إراقة الدماء"،

مبينا أن "من استهدفهم العدوان التركي هم ضباط تابعون ل‍قوات الحدود الاتحادية بمعنى أنهم يتبعون للمؤسسة العسكرية العراقية، وللأسف فإن الحكومة التي ادّعت السيادة وحماية العراق كان موقفها خجولاً تجاه هذا العدوان الفاضح".

وأضاف الكاتب، أن "الحكومة الحالية تنادي بحماية السيادة وتحقيق الأمن والانتخابات المبكرة، ومنذ تشكيلها تكررت الخروق على السيادة عدة مرات، فما جدوى الحديث عن انتخابات مبكرة"، لافتا إلى أن "الحكومة مطالبة بالتجاوب مع هذه الحادثة ويجب أن تحمي حدودها ومواطنيها".

وتابع أن "هناك قوات تابعة ل‍حزب العمال الكردستاني موجودة في مناطق عصية، وكانت هناك مطالبات من حكومة الإقليم عدة مرات لإخراجها، لكي لا تكون الأراضي العراقية ساحة للصراعات"، مبينا أن "على حكومة تركيا حل مشاكلها على أراضيها وليس على أراضي العراق".