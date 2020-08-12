خبير امني يرجح استيلاء تركيا على مزيد من اراضي الاقليم في ظل صمت الحكومة

رجح الخبير الامني امير عبد المنعم الساعدي، استيلاء تركيا على مزيد من اراضي اقليم كردستان في ظل صمت الحكومة وعدم التوجه نحو الرد العسكري ضد الجانب التركي.

وقال الساعدي في حديث صحفي ان “ العراق يمتلك كل المقومات للرد عسكريا على تركيا من ال ايقاف زحفها بحجة استهداف عناصر حزب العمال الكردستاني”.

واضاف ان “تركيا تسعى لاحتلال المزيد من اراضي الاقليم كما فعلت في سوريا، حيث تستغل صمت الحكومة العراقية وعدم الرد العسكري، وبالتالي تتحرك باتجاه اعادة تحقيق الحلم العثماني”.

وبين ان “الطيران التركي سيواصل استهداف المدنيين الى جانب العسكريين، فهو لايميز بين الـ (بي كي كي) والقوات الامنية العراقية، وبالتالي فهو يستهدف العراق وليس مجاميع معينة، وهو مايحتم على الحكومة الرد عسكريا والدفاع عن حدود العراق من الاحتلال التركي”.