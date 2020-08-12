وفاة ضابط كبير في دائرة مرور الانبار اثر اصابة بكورونا

أفاد عضو المجلس المحلي لقضاء عامرية الصمود (المنحل) خضير الراشد، بوفاة ضابط كبير في مديرية مرور الانبار جراء اصابته بمرض كورونا .
وقال الراشد في حديث صحفي ان “معاون مدير قاطع مرور قضاء عامرية الصمود جنوبي مدينة الفلوجة العقيد تحسين عليوي العيساوي توفي جراء اصابته بفيروس كورونا”.
واضاف ان “الفقيد اصيب قبل ايام بوباء كورونا وخضع للحجر الصحي وباشراف الكوادر الصحية في الانبار الا انه فارق الحياة اثر تدهور حالته الصحية جراء اصابته بفيروس كورونا بحسب الفحوصات الطبية “.
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