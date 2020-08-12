النائب محمد البلداوي يؤكد حاجة البلد لعقد جلسات البرلمان لحسم قانون الانتخابات والمحكمة الاتحادية

اكد النائب عن تحالف الفتح محمد البلداوي ان هناك حاجة ملحة لعقد جلسات البرلمان لاكمال القوانين المهمة وخاصة الانتخابات والمحكمة الاتحادية، لافتا الى ان رئاسة المجلس معنية بالدعوة لعقد جلسات من ال اكمال القوانين العالقة.

وقال البلداوي في تصريح صحفي ان “البرلمان يفترض انه بالعطلة التشريعية، لكن هناك حاجة ملحة لعقد جلسات استثنائية لتشريع بعض القوانين وخاصة الانتخابات”.

واضاف ان “البرلمان ينبغي ان يعقد جلسة لانهاء الجدال بشأن قانون الانتخابات وخاصة مايتعلق بالمادة 15 التي لم تحسم بعد، حيث تتعلق بالدوائر الانتخابية، بالاضافة الى قانون المحكمة الاتحادية الذي لم يحسم بعد”.

وبين ان “تنظيم وعقد الجلسات يقع على عاتق رئاسة البرلمان، حيث من المفترض ان تدعو الموظفين للدوام واللجان وتهيئة مشاريع القوانين من اجل المناقشة والتصويت عند عقد الجلسات”، لافتا الى ان “الموظفين في البرلمان باشروا دوامهم بنسبة 25 بالمئة ويفترض ان تكون هناك دعوات لعقد جلسات البرلمان”.