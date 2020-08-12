الصحة تمنح أربع فئات الأولوية في تعاطي لقاح كورونا المرتقب

كشف عضو خلية الأزمة النيابية نهرو محمد، اليوم الأربعاء، أن العراق من بين الدول الـ20 التي تقدمت بطلب للحصول على لقاح فايروس كورونا من روسيا، متوقعاً الحصول عليه قريباً.

وأضاف محمد في حديث لصحيفة "الصباح" الحكومية، إن "العراق سبق له أن تقدم بطلب للحصول على لقاح لمنع الاصابة بفايروس كورونا خلال المرحلة السابقة"، مشيراً الى أن "السلطات الروسية ذكرت أن هذا اللقاح سيصل إلى العراق قريباً".

من جانبه، قال مدير الصحة العامة ب‍وزارة الصحة رياض الحلفي في تصريح لـ"الصباح"، إن "العراق بادر بالتنسيق مع الجهات المعنية في العالم لتوفير اللقاح الفعال، وله الاولوية في حجز أعداد كبيرة منه لمواجهة فايروس كورونا فور اعتماده وتصنيعه وتسويقه عالمياً".

وبين، أن "هناك فئات لها الأولوية بإعطاء اللقاح ومنهم أصحاب الامراض المزمنة، لأنهم الأكثر عرضة للوصول الى مراحل متقدمة من أعراض كورونا ومناعتهم قليلة، ومعرضون للوفاة بشكل كبير، وأيضاً من تبلغ أعمارهم فوق الستين عاماً".