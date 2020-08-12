بغداد تُلغي زيارة وزير دفاع تركيا وتستدعي سفيرها رداً على "اعتداء سيدكان"

دانت وزارة الخارجية بشدة، الأربعاء، القصف التركي في ناحية سيدكان بمحافظة أربيل الذي أدى إلى "استشهاد" ضابطين وجندي من القوات الأمنية، وفيما أشارت إلى عزمها استدعاء السفير التركي في العراق فاتح يلدز وتسليمه مذكرة احتجاج "شديدة اللهجة"، أعلنت إلغاء زيارة وزير الدفاع التركي إلى العراق التي كانت مقررة غداً الخميس.

وقالت الوزارة في بيان إن "العراق يرفض رفضاً قاطعاً، ويدين بشدة الاعتداء السافر الذي قامت به تركيا بقصف داخل الأراضي العراقية في منطقة سيدكان التابعة لمحافظة أربيل في إقليم كردستان العراق بطائرة مسيرة والذي تسبب باستشهاد ضابطين، وجندي من القوات المسلحة العراقية البطلة".

وأضافت، أن "العراق يعد هذا العمل خرقاً لسيادة، وحرمة البلاد، وعملاً عدائياً يخالف المواثيق والقوانين الدولية التي تنظم العلاقات بين البلدان؛ كما يخالف -أيضاً- مبدأ حسن الجوار الذي ينبغي أن يكون سبباً في الحرص على القيام بالعمل التشاركي الأمني خدمة للجانبين".

وتابعت، أن "تكرار مثل هذه الأفعال، وعدم الاستجابة لمطالبات العراق بوقف الخروق وسحب القوات التركية المتوغلة داخل حدودنا الدولية، مدعاة لإعادة النظر في حجم التعاون بين البلدين على مختلف الصعد، ويؤكد العراق على أن لاتستخدم أراضيه مقراً أو ممراً لالحاق الضرر والأذى بأي من دول الجوار، كما يرفض أن يكون ساحة للصراعات وتصفية الحسابات لأطراف خارجية".

واختتمت الوزارة بيانها بالقول: "ونعلن -أيضا- الغاء زيارة وزير الدفاع التركي إلى العراق المقررة بعد غد الخميس، وستقوم وزارة الخارجية باستدعاء السفير التركي، وتسليمه مذكرة احتجاج شديدة اللهجة،وإبلاغه برفض العراق المؤكد لما تقوم به بلاده من اعتداءات، وانتهاكات".