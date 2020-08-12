صحة البصرة تعلق على فيديو الرجل الملقى على الارض بصالة انتظار اخذ المسحات

علقت دائرة صحة البصرة، الثلاثاء، على الفيديو المصور بمستشفى الفيحاء لرجل ملقى على الارض بصالة انتظار اخذ المسحات.

وقالت الدائرة في بيان "انتشر عبر وسائل التواصل الاجتماعي مقطع فيديو مصور في مستشفى الفيحاء التعليمي لرجل ملقى على الارض في صالة انتظار اخذ المسحات، ومن هنا نود ان نبين ما يلي في الوقت الذي كانت فيه الكودار الطبية والصحية تواصل اخذ المسحات للمراجعين قدم الشخص الذي ظهر في المقطع المصور مع ذويه الى صالة الانتظار وبعد دقائق مع الاسف قاموا بتركه وحده في الصالة ملقى، فسرعان ما تدخلت الكوادر الصحية و قاموا بنقله الى غرفة عزل الطوارئ واسعافه واجراء اللازم له"، مبينة ان "المريض كان يعاني من نوبات الصرع ".

وشددت على ضرورة "توخي الدقة بنقل المعلومات"، داعية الى "الابتعاد عن مطلقي الشائعات من الذين يحاولون زعزعة ثقة اهالينا في بصرتنا الفيحاء بجهود ابطال الجيش الابيض في مواجهة جائحة كورونا".