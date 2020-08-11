أعلنت وكالة الاستخبارات التابعة لوزارة الداخلية، اليوم الثلاثاء، إلقاء القبض على ثلاثة "إرهابيين" في السليمانية بعد هروبهم من ناحية اللطيفية في بغداد.

وقالت الوكالة، إنه "من خلال المتابعة المستمرة لعصابات داعش الإرهابية وبعد ورود معلومات استخباراتية عن تواجد ثلاثة إرهابيين في السليمانية هربوا من مدينة اللطيفية في بغداد، تم تشكيل فريق عمل من مفارز وكالة الاستخبارات المتمثلة باستخبارات الرد السريع وبالتنسيق مع الأسايش وجهاز مكافحة الارهاب في إقليم كردستان".

وأضافت الوكالة في بيان ، أنه "تم إلقاء القبض عليهم في قضاء جمجمال وهم من المطلوبين وفق أحكام المادة 4 إرهاب لانتمائهم لعصابات داعش الإرهابية"، مشيرةً إلى " تدوين أقوالهم وإحالتهم إلى جهة الطلب".