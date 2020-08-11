اثر انتهاكها السيادة..الفتح يطالب بسحب السفير العراقي من تركيا

طالب تحالف الفتح، الثلاثاء، بسحب السفير العراقي لدى تركيا وتسليم الحكومة التركية مذكرة احتجاج على انتهاكات السيادة العراقية المتمثل بالقصف الاخير الذي ادى الى استشهاد اربعة ضباط شمال مدينة اربيل.

وقال النائب عن تحالف الفتح فاضل جابر في تصريح ان “صمت الحكومة الاتحادية والبرلمان وحكومة اقليم كردستان وراء تكرر الانتهاكات التركية على سيادة البلاد”، لافتا الى ان “الحكومة يقع على عاتقها اتخاذ موقف حازم من القصف التركي الاخير”.

واضاف ان “موقف الحكومة ضعيف ويقتصر على الاستنكار فقط وهذا الامر غير صحيح”، مطالبا “الحكومة الاتحادية بسحب السفير العراقي لدى تركيا وتسليم الحكومة التركية مذكرة احتجاج رسمية على انتهاكات السيادة العراقية من خلال القصف الاخير الذي ادى الى استشهاد اربعة من ضباط حرس الحدود شمال مدينة اربيل”.

وفي وقت سابق من اليوم افاد مصدر امني، بان قائد الفوج الثالث لحرس الحدود واربعة ضباط اخرين استشهدوا بقصف لطائرة تركية مسيرة شمال مدينة اربيل.

يذكر ان الطيران التركي قد نفذ ضربات متعددة على مواقع داخل الاراضي العراقية بذريعة محاربة حزب العمل الكردستاني، مما ادت تلك الهجمات الى مقتل العشرات من المواطنين العزل