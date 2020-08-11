الصحة النيابية تكشف موعد وصول اللقاح الروسي الى العراق وتبين الشرائح المشمولة بالتطعيم

اكد عضو لجنة الصحة النيابية النائب عبد عون العبادي، الثلاثاء، بان كميات من اللقاح الروسي الخاص بفيروس كورونا ستصل العراق خلال اسابيع.

وقال العبادي ، ان “هناك تنسيقا بين وزارة الصحة والسلطات الروسية المختصة حول اللقاح الخاص بفيروس كورونا من اجل الحصول على كمية منه خاصة في ظل الطلب المتزايد عليه من دول كثيرة حول العالم”.

وتوقع العبادي، ان “كميات من اللقاح ستصل الى العراق خلال اسابيع وستخصص لثلاث شرائح هي الكوادر الصحية المعرضة لمخاطر الاصابة وكبار السن ومرضى ممن يعانون من امراض مزمنة”، لافتا الى ان “ العراق منفتح على كل العلاجات العالمية من اجل الحصول على الكميات اللازمة التي تنقذ ارواح مواطنيه من مخاطر الفيروس”.

وكانت معدلات الاصابة في العراق شهدت ارتفاعا واضحا في الاسابيع الماضية وتجاوزت حاجز الـ2000 اصابة يوميا مع تسجيل عشرات حالات الوفيات.