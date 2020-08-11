بكمين محكم.. القبض على عصابة مختصة بتزوير لوحات وبطاقات المركبات في بغداد

تمكنت قوة أمنية من جهاز الأمن الوطني، الثلاثاء، من إلقاء القبض على عصابات مختصة بتزوير لوحات وبطاقات تسجيل المركبات في بغداد عبر نصب كمين محكم.

وذكر بيان لجهاز الأمن الوطني، إنه "بناءً على معلومات استخبارية تمكنت قوة من جهاز الأمن الوطني في محافظة بغداد من تفكيك ثلاثة عصابات متفرقة تختص بتؤمة أرقام العجلات وتزوير وكالات العائدية وبطاقات تسجيل المركبات.

وأشار البيان، الى ان القوة الأمنية ألقت القبض على سبعة أشخاص منتمين لها، عبر نصب الكمائن واستدراجهم بعد استحصال الموافقات القضائية؛ اذ ضبطت بحوزتهم مجموعة كبيرة من لوحات، وبطاقات التسجيل، ووكالات مرورية، ومستمسكات للمواطنين، واختام حكومية، وطابعات حرارية؛ وقد جرى تدوين اقولهم اصولياً، واحالتهم الى الجهات القانونية لاتخاذ الإجراءات اللازمة بحقهم".