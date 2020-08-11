الأخبار

العراق يسجل 3396 اصابة جديدة بكورونا وشفاء 2312 مصاباً


اعلنت وزارة الصحة والبيئة، الثلاثاء، عن تسجيل 3396 اصابة جديدة بكورونا وشفاء 2312 مصاباً من الوباء.

وذكرت الوزارة في بيان  انه "تم فحص ( 18901) نموذج في كافة المختبرات المختصة في العراق لهذا اليوم ؛ وبذلك يكون المجموع الكلي للنماذج المفحوصة منذ بداية تسجيل المرض في العراق ( 1183950 )".

واضافت "انها سجلت هذا اليوم (2312) حالة شفاء في العراق موزعة كالتالي:

بغداد / الرصافة 204

بغداد / الكرخ 510

مدينة الطب 60

النجف الأشرف 62

السليمانية 46

أربيل 95

دهوك 30

كربلاء 262

كركوك 63

ديالى 83

واسط 142

البصرة 123

ميسان 52

بابل 208

الديوانية 94

ذي قار 65

الأنبار 29

نينوى 88

صلاح الدين 96

واوضحت الوزارة، ان "الاصابات الجديدة لهذا اليوم : 3396 حالة، وكما يلي:

بغداد الرصافة 273

بغداد الكرخ 123

مدينة الطب 90

النجف 244

السليمانية 167

أربيل 398

دهوك 88

كربلاء 278

كركوك 222

ديالى 107

واسط 117

البصرة 426

ميسان 188

بابل 124

الديوانية 113

ذي قار 119

الأنبار 34

المثنى 106

نينوى 122

صلاح الدين 57

واشارت الوزارة، الى ان "الوفيات 67 حالة وكما يلي :

بغداد الرصافة 3

بغداد الكرخ 4

مدينة الطب 4

النجف 2

السليمانية 4

أربيل 9

كربلاء 2

كركوك 8

ديالى 3

واسط 3

البصرة 8

ميسان 1

بابل 8

الديوانية 3

ذي قار 1

المثنى 3

نينوى 1

وبينت ان "مجموع الشفاء : 112102 ( نسبة الشفاء 71,5 %)

مجموع الأصابات : 156995

الراقدين الكلي: 39362

الراقدين في العناية المركزة: 545

 

مجموع الوفيات: 5531

اشترك في قناة وكالة انباء براثا على التلجرام
https://telegram.me/buratha
اضف تعليقك
الاسم والنص والتحقق من الروبوت ضروري
آخر الاضافات
القبض على ثلاثة "إرهابيين" في السليمانية
اثر انتهاكها السيادة..الفتح يطالب بسحب السفير العراقي من تركيا
الصحة النيابية تكشف موعد وصول اللقاح الروسي الى العراق وتبين الشرائح المشمولة بالتطعيم
بكمين محكم.. القبض على عصابة مختصة بتزوير لوحات وبطاقات المركبات في بغداد
“استهتار بالدماء العراقية”.. العصائب تعلق على الاعتداء التركي
النائب محمد السوداني يعلن رفع دعوى قضائية لمنع تجديد عقود شركات الاتصالات
الصحة: لا تعايش مع كورونا الا في هذه الحالة
النائب عامر الفايز : عدم مناقشة الكاظمي خروج القوات الامريكية بزيارته لواشنطن قد يعرضه للمساءلة البرلمانية
وفيات كورونا عربياً.. العراق يتصدر ومصر ثانياً والسعودية ثالثاً
العراق يسجل 3396 اصابة جديدة بكورونا وشفاء 2312 مصاباً
الاكثر مشاهدة في (الأخبار)
الاسعار الرسمية للعملات مقابل الدينار
دينار بحريني 3125
يورو 1408.45
الجنيه المصري 74.46
تومان ايراني 0.03
دينار اردني 1666.67
دينار كويتي 3846.15
ليرة لبنانية 0.79
ريال عماني 3125
ريال قطري 326.8
ريال سعودي 317.46
ليرة سورية 2.33
دولار امريكي 1190.48
ريال يمني 4.75
التعليقات
زيد مغير : نفهم من هذا الموضوع أن هناك نية لتبرية المجرم الذي باع الموصل اثيل النجيفي . العيساوي امس ...
الموضوع :
الداخلية: إطلاق سراح مهدي الغراوي بكفالة والقضية ستتابع من قبل المحاكم المدنية
عبد الله : مع الاسف يا شيخ حينما قرأت بداية المقال لفت نظري جراتك على قول كلمة الحق بوجه المرأة ...
الموضوع :
دور المراة في تزييف الحجاب الشرعي
المهدي : المقال جميل سلم يراعي أيها الفاضل حتى الحيوان يعلمنا الحكمة نأخذ منه العبرة ...
الموضوع :
البقرة العطشى  
Nacem : الموضوع وعن علاقة الثورة الاسلامية في ايران مما اثار المجرم فأمر جلاوزته بتعذيب السيد الشهيد تعذيباً قاسياً ...
الموضوع :
من هي  الشهيدة آمنة الصدر بنت الهدى؟!
أمير الخياط : الحمد لله الذي اكحل عيوننا بالنظر إلى إعدام الطاغية اللعين صدام وأعوانه ...
الموضوع :
حقيقة رسالة آية الله الشهيد السيد محمد باقر الصدر إلی صدام!
هادي محمد حسبن : يبدو من المقطع والتوضيح الرسمي عدة أمور.. منها. من يسمح له بدخول السيارات إلى المدرج وقرب الطائرة.. ...
الموضوع :
توضيح رسمي لتأخر إقلاع طائرة عراقية ساعتين "بسبب عائلة مسؤول"
مازن : معالي لوزير التعليم العالي والبحث العلمي المحترم ملحوظة جنابك الكريم يعلم بان القوانين والانظمة الادارية الخاصة بالجان ...
الموضوع :
هيئة النزاهة تضع الخط الساخن للكشف عن حالات الفساد الاداري والمالي وشكاوى المواطنين
زيد مغير : سألوا المرحوم المقدم ق خ وفي العميدي الذي اعدمه المجرم عدنان خير الله بأمر من الجبان صدام ...
الموضوع :
لمن لا يعرف سلطان هاشم.. وبط.. ولاته  
أبو علي : االشهيدان قاسم سليماني وابو مهدي المهندس قتلا بواسطة طائرة مسيرة إنطلقت من القاعدة الأمريكية في قطر وبعد ...
الموضوع :
ايران: الانتقام المؤلم للشهيد قاسم سليماني ورفاقه لم ينته بعد
عدي محسن الجبوري : ان حالات الاصابة كبيرة الا انه لا توجد مصداقية تامة وشامله في هذا الوباء فسابقا كانت حالات ...
الموضوع :
الصحة: تسجيل 1927 حالة شفاء ووفاة 96 مصاباً واصابة 2553 خلال الـ24 ساعة الماضية
فيسبوك