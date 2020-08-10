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النائب محمد البلداوي : الكتل قلقة من التدخلات بمكاتب المفوضية في المحافظات لفرض شخصيات معينة


كشف تحالف الفتح، الاثنين، عن وجود قلق كبير بين اغلب الكتل من التدخلات السياسية بهيكلية مكاتب المفوضية العليا للانتخابات في المحافظات وممارسة الضغط لفرض شخصيات معينة.

وقال النائب عن التحالف محمد البلداوي في بيان ان "الخطوة الاولى ضمن الاستعداد لإجراء الانتخابات المبكرة يجب ان تحرر مكاتب المفوضية العليا للانتخابات في المحافظات من التدخلات والضغوط التي تمارس عليها”.

واضاف البلداوي، ان “اغلب الكتل النيابية لديها قلق كبير وتخوف وغياب الثقة من حجم التدخلات التي تجري بهيكلية مكاتب مفوضية الانتخابات في المحافظات”.

واوضح ان “هناك ضغوط سياسية كبيرة تمارس الان لفرض شخصيات معينة بمكاتب مفوضية الانتخابات ويجب ايقاف تلك الضغوط”.

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