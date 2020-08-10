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للمرة الثانية.. اندلاع حريق داخل المستشفى التركي في كربلاء


اندلع حريق، اليوم الاثنين، داخل المستشفى التركي في محافظة كربلاء.

وقال مصدر صحفي ان حريقاً اندلع اليوم داخل المستشفى التركي في محافظة كربلاء، الذي افتتحه رئيس مجلس الوزراء مصطفى الكاظمي 

واضاف ان الحريق جاء للمرة الثانية بعد اندلاع حريق بداخله في وقت سابق، مبينا ان أكثر من ست عجلات اطفاء توجهت لاخماده.

وكانت الماكنة الاعلامية والجيوش الالكترونية التابعة لرئيس الوزراء مصطفى الكاظمي قد طبلت حول المستشفى التركي في كربلاء الذي قام بافتتاحه الشهر الماضي في محافظة كربلاء ولكن اتضح  ان الاعمال في المستشفى لم تكتمل بعد وان ما قام به الكاظمي لا يعدو سوى استعراض اعلامي 

ولكي تخرج دائرة صحة كربلاء من الحرج والمسائلة المستقبلية فقد اعلنت اليوم ان استلام المستشفى التركي سيطول عدة اسابيع ، فيما بينت أن ادخالها الخدمة سيكون على شكل مراحل.

وقال المتحدث باسم دائرة الصحة عدي السلامي في تصريح صحفي إن “مستشفى الامام الحسن المجتبى عليه السلام التي افتتحها رئيس الوزراء مصطفى الكاظمي يوم امس هو افتتاح للانجاز النهائي تمهيدا لاستلامها من قبل الدائرة والذي من الممكن ان يستمر لعدة اسابيع”.

واضاف السلامي ان “الدائرة ستبدأ باستلام المستشفى من اللجان الهندسية والفنية المختصة من الشركة التركية لانهاء جرد المتعلقات، ومعرفة صلاحيات العمل للشروع بادخالها الخدمة تدريجيا وعلى شكل مراحل”.

يذكر ان مسؤولين في كربلاء يؤكدون ان المستشفى لم يكتمل بشكل كامل بسبب شبهات فساد في عمل الشركة التي بدأت بالعمل منذ العام 2010، وافتتاحه كان شأن اعلامي

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