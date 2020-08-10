الحشد الشعبي ينفذ عملية مسح وتفتيش جنوب سامراء

أعلنت قيادة قاطع عمليات سامراء للحشد الشعبي، الاثنين، عن تنفيذها عملية مسح وتفتيش في منطقة السعلوه جنوب مدينة سامراء خارج قاطع المسؤولية.
وذكر بيان لإعلام القيادة أن |معلومات استخبارية وردت إلى ٣١٥ بالحشد الشعبي أفادت بتحرك لعناصرمن تنظيم داعش الإرهابي في تلك المنطقة”.
وأضاف البيان أن “قوة من اللواء ٣١٥ وبأمرة آمر اللواء قامت بعملية مسح وتفتيش المنطقة بحثاً عن العناصر الإرهابية”.
يذكران قيادة قاطع عمليات سامراء تواصل عمليات المسح والتفتيش خارج وداخل قاطع المسؤولية للقضاء على ما تبقى من فلول داعش الإجرامي.
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