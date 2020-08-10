خبير امني يحذر من عودة المفخخات تزامنا مع تحديد موعد الانتخابات

حذر الخبير الامني علي الوائلي، من عودة السيارات المفخخة والانفجارات بالتزامن مع تحديد موعد الانتخابات، لافتا الى ان بعض الاطراف السياسية لاترغب باجراء الانتخابات وقد تعمل على تأجيج الاوضاع الامنية.

وقال الوائلي في حديث صحفي ان “ العراق شهد على مدى اكثر من 15 سنة انفجارات متتالية وخاصة مع قرب موعد اجراء الانتخابات”.

واضاف ان “بعض الاطراف السياسية تقف ضد اجراء الانتخابات من اجل اكمال الدورة البرلمانية، ومن المرجح انها ستعمل على تأجيج الاوضاع الامنية واعادة مسلسل الانفجارات والمفخخات الى المدن”.

وشدد على ضرورة “السيطرة على مداخل المدن والمحافظات على وجه الخصوص من اجل ضمان عدم دخول العناصر الارهابية او المجاميع المدعومة من بعض الاطراف السياسية لارباك الوضع الامني في العراق”.