إفصاح وزير الداخلية عن ذمته المالية لعام 2020

كشفت هيئة النزاهة الاتحادية ، الاثنين، عن إفصاح وزير الداخلية عثمان الخالدي عن ذمته الماليَّة للعام 2020.

وذكر بيان للهيئة أن “دائرة الوقاية في الهيئة أشارت إلى تلقِّيها استمارة كشف الذمة الماليَّة للعام الجاري الخاصَّة بوزير الداخلية (عثمان علي فرهود)”.

وكانت الهيئة قد أفصحت نهاية العام المنصرم عن تفاصيل التعديل الأول لقانونها النافذ رقم 30 لسنة 2011، بعد إقرار مجلس النُّوَّاب التعديل، طبقاً لأحكام البند أولاً من المادَّة (61) والبند ثالثاً من المادَّة (73) من الدستور، إذ حددت المادَّة (16/ أولاً) المشمولين بالإفصاح عن ذممهم المالية