الاتحاد الكردستاني: الكاظمي لم ينفذ اي بند من برنامجه الحكومي

انتقد حزب الاتحاد الكردستاني، الاثنين، عمل حكومة رئيس الوزراء مصطفى الكاظمي، فيما بين أن الكاظمي لم ينفذ اي بند من برنامجه الحكومي.

وقالت النائبة عن الاتحاد ريزان دلير في تصريح صحفي إن “عمل حكومة الكاظمي شابها الكثير من الأخطاء ومن بينها تحديد موعد الانتخابات المبكرة بشكل غير قانوني”، لافتة الى ان “تأييد الانتخابات المبكرة لم يكن من جميع الكتل السياسية داخل قبة البرلمان”.

وأضافت أن “حكومة الكاظمي لم تنفذ أي بند من برنامجها الحكومي الذي صوت عليه مجلس النواب إلى الآن”، مبينة أن “الانتخابات المبكرة لن تجري قي ظل تعطيل البرلمان والتعكز على جائحة كورونا”.

واستبعد النائب عن تحالف سائرون رياض المسعودي، اول امس السبت، اجراء الانتخابات المبكرة وفق الموعد الذي حدده رئيس مجلس الوزراء مصطفى الكاظمي