الصحة تحجز كميات كبيرة من اللقاح الروسي الجديد

أعلنت وزارة الصحة والبيئة، الاثنين، عن حجز كميات كبيرة من اللقاح الروسي الجديد لمواجهة فيروس كورونا.

وقال مصدر طبي في تصريح صحفي، إن “الوزارة تتوصل بشكل مستمر مع الحكومة الروسية بشأن العلاج الذي يحضر لمواجهة فيروس كورونا”، لافتا إلى إن “الصحة حجزت كميات كبيرة وحصة لها من اللقاح الروسي شريطة بان يجرب سريرا”.

وأضاف أن “وزارة الصحة لن تستورد أي علاج أو تضعه ضمن البرتوكولات العلاجية دون الموافقة عليها وتجريبها بشكل فعلي”،

مبينا أن “اللقاح في طور التجربة وفي حال حصل على درجة النجاح سيتم جلب كميات تكفي جميع المصابين في العراق”.

و كشفت وزارة الصحة، اول امس السبت، عن وصول وجبة جديدة من أجهزة التنفس لمواجهة فيروس كورونا.