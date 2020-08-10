الطاقة النيابية: لم نلمس أي خطة حكومية بشأن جولات التراخيص

اكد عضو لجنة النفط والطاقة النيابية صادق السليطي، الاثنين، أن الحكومة الحالية لم تتخذ أي اجراء بخصوص عقود جولات التراخيـص .

وقال السليطي في حديث صحفي إن “اللجنة لم تلمس أي خطة حكومية واضحة بشأن عقود جولات التراخيص ولا يوجد الى الان اي برنامج تفاوضي للنظر في هذه جولات”.

وشدد على “ضرورة اعادة النظر بالتفاوض في المبالغ التي تصرف للشركات الأجنبية”، مبينا أن “الحكومة عليها النظر الى السقف الممنوح بشركات جولات التراخيص بدون الرجوع الى شركات النفط”.