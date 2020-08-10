إخلاء تسع حاويات بداخلها مواد شديدة الخطورة في ميناء أم قصر الشمالي

اعلنت هيئة المنافذ الحدودية، الاثنين، عن إخلاء 9 حاويات بداخلها مواد شديدة الخطورة في منفذ ميناء أم قصر الشمالي.

وقالت الهيئة في بيان إنه "تنفيذاً لتوجيهات رئيس الوزراء مصطفى الكاظمي بتشكيل لجنة عاجلة للكشف عن المواد عالية الخطورة (كيمياوية، مزدوجة الاستخدام، نترات الامونيا) في كافة المنافذ الحدودية (برية، بحرية، جوية)واتخاذ كافة الإجراءات العملية والاحترازية بابعادها عن المناطق والتجمعات السكانية".

وأضاف البيان أن "المنافذ الحدودية منفذ ميناء أم قصر الشمالي في محافظة البصرة قامت باخلاء 9 حاويات بداخلها مواد شديدة الخطورة ترافقها قوة حماية من الجيش العراقي عائديتها إلى وزارة النفط"، مشيرا الى "نقلها إلى أماكن آمنة لضمان سلامة المواطنين والمنشآت الحكومية".