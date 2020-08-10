وزير التربية: لا تغيير في موعد امتحانات السادس الإعدادي

نفى وزير التربية، علي حميد الدليمي، الأنباء عن تغيير في موعد امتحانات السادس الإعدادي.

وكانت وزارة التربية، أعلنت في 20 تموز الماضي، عن موافقتها لتأجيل موعد إجراء امتحانات طلبة السادس الإعدادية (بكافة فروعه)، الى الأول من شهر أيلول المقبل، وذلك لتجنب الارتفاع الحاد في درجات الحرارة.

وأنطلق أمس الأحد الامتحان التمهيدي / الخارجي لمرحلة السادس الاعدادي بفروعه كافة للعام الدراسي الحالي بمشاركة أكثر من 48 ألف طالب وطالبة من مختلف محافظات البلاد.