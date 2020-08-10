الكعبي: يجب منح مناطق محيط العاصمة اهتمام اكبر وانجاز المشاريع المتلكئة فيها

شدد النائب الاول لرئيس البرلمان حسن الكعبي، الاثنين، على ضرورة منح مناطق محيط العاصمة اهتمام اكبر وانجاز المشاريع المتلكئة فيها، مبينا ان تقديم الخدمات للمواطنين هي من صميم المهام التي تقع على عاتق الجهة الإدارية المسؤولة عنها.

وقال مكتب الكعبي في بيان ان "النائب الاول لرئيس مجلس النواب حسن كريم الكعبي استقبل اليوم في مكتبه محافظ بغداد محمد جابر العطا، بحضور النواب كل من علاء الربيعي وصباح العكيلي وعلاء سكر وامجد العقابي وعباس عليوي وبرهان المعموري، لبحث اهم المشاكل التي تعاني منها الاقضية والنواحي في محيط العاصمة ومنها سبع البور والتاجي والنهروان".

وشدد الكعبي "على ضرورة إيلاء مناطق محيط العاصمة بغداد اولوية كاملة من حيث انجاز كافة المشاريع المتلكئة فيها، والتركيز على الاستثمار والقطاع الخاص لتقديم افضل الخدمات لسكانها الذين يعانون من نقص شديد في الخدمات ".

وتابع ان "تقديم الخدمات للمواطنين هي من صميم المهام التي تقع على عاتق الجهة الإدارية المسؤولة عنها، ولإنجاز هذه الاعمال يتطلب الامر في بعض الاحيان سيما الاوقات الحرجة الى قرارات جريئة وسريعة واستثنائية وضمن اطار القانون ".

ودعا الكعبي "المحافظ وكافة الجهات المعنية الاخرى الى تكثيف الجهود لخدمة الاقضية والنواحي الواقعة في محيط العاصمة بغداد والتي تعاني نقص كبير في الخدمات, خاصة وان هذه المناطق تعد رئة بغداد والاهتمام بها سينعكس ايجابا على الوضع البيئي والصحي والاقتصادي لعموم اهالي بغداد".