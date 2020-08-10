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الصحة تعلن تسجيل 3484 إصابة جديدة بفيروس كورونا


أعلنت وزارة الصحة والبيئة، الاثنين، عن تسجيل 3484 إصابة جديدة بفيروس كورونا في البلاد، فيما أكدت تماثل 2015 حالة للشفاء.

وذكرت الوزارة في بيان انه "تم فحص ( 19663) نموذج في كافة المختبرات المختصة في العراق لهذا اليوم ؛ وبذلك يكون المجموع الكلي للنماذج المفحوصة منذ بداية تسجيل المرض في العراق ( 1165049 )".

وأضافت أنها "سجلت هذا اليوم (2015) حالة شفاء في العراق موزعة كالتالي:

بغداد / الرصافة 245

بغداد / الكرخ 405

مدينة الطب 54

النجف الأشرف 72

السليمانية 42

أربيل 101

دهوك 23

كربلاء 268

كركوك 47

ديالى 33

واسط 55

البصرة 145

ميسان 82

بابل 175

الديوانية 109

ذي قار 52

الأنبار 56

نينوى 36

صلاح الدين 15

وأوضحت الوزارة، أن "الإصابات الجديدة لهذا اليوم : 3484 حالة، وكما يلي:

بغداد الرصافة 349

بغداد الكرخ 226

مدينة الطب 100

النجف 192

السليمانية 198

أربيل 278

دهوك 32

كربلاء 299

كركوك 161

ديالى 101

واسط 117

البصرة 449

ميسان 132

بابل 142

الديوانية 114

ذي قار 118

الأنبار 53

المثنى 40

نينوى 320

صلاح الدين 63

وأشارت إلى أن "الوفيات 72 حالة وكما يلي :

بغداد الرصافة 4

بغداد الكرخ 2

مدينة الطب 2

النجف 6

السليمانية 3

أربيل 13

دهوك 1

كربلاء 8

كركوك 4

ديالى 1

واسط 3

البصرة 7

بابل 6

الديوانية 6

ذي قار 1

نينوى 3

صلاح الدين 2

وتابعت، أن "مجموع الشفاء : 109790 ( نسبة الشفاء 71,5 %) ومجموع الأصابات : 153599 والراقدين الكلي: 38345 والراقدين في العناية المركزة: 544 و مجموع الوفيات: 5464".

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