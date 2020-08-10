صادقون تطلب من الكاظمي إيصال 'رسالة' إلى واشنطن

دعا النائب عن كتلة صادقون في برلمان العراق حسن سالم اليوم الاثنين، رئيس مجلس الوزراء مصطفى الكاظمي، إلى تطبيق قرار مجلس النواب القاضي بإخراج القوات الأجنبية من العراق، فيما اعتبر المطلب بمثابة "الرسالة" التي على الكاظمي إيصالها إلى واشنطن خلال زيارته المرتقبة للولايات المتحدة.

وقال سالم في حديث صحفي، إن "رئيس مجلس الوزراء وخلال زيارته إلى واشنطن، عليه أن يحمل رسالة الشعب العراقي وممثليهم في مجلس النواب بوجوب إخراج القوات الأميركية من البلد بأسرع وقت"،

مبينا أن "الكاظمي ينبغي عليه تنفيذ ما وعد به بإخراج تلك القوات وأن يعمل على تطبيق قرار مجلس النواب دون مماطلة وتسويف".

وأضاف سالم، أن "عدم تنفيذ قرار البرلمان العراقي، أو الرضوخ للرغبات والضغوط الأميركية لإبقاء قواتهم في العراق، أمر غير مقبول"، مشدداً على أن "جميع القوى الوطنية حسمت أمرها وألزمت الحكومة الاتحادية بوجوب تنفيذ قرار مجلس النواب وخروج تلك القوات ويدعم هذا الموقف الرغبة الشعبية الواضحة لخروج تلك القوات التي لم نجن منها إلا الخراب والمشاكل".

ويجري رئيس الوزراء العراقي مصطفى الكاظمي، زيارة إلى الولايات المتحدة، الأسبوع المقبل، يلتقي خلالها الرئيس الأمريكي دونالد ترامب بناء على دعوة رسمية.