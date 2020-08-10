صحة كربلاء تكشف أعداد المصابين بكورونا من الكوادر الطبية

كشف مدير دائرة صحة كربلاء صباح الموسوي، الاثنين، عن أعداد المصابين بفيروس كورونا من ملاكات الدائرة، حيث سجلت إصابة أكثر من 850 حالة.

وذكر الموسوي في تصريح صحفي اليوم الاثنين أن “صحة كربلاء سجلت أعدادا كبيرة من مصابي فيروس كورونا بين طواقمها، من بينهم أطباء اختصاص، فضلاً عن ممرضين، ومهندسين، وإداريين، وعمال خدمة".

وأضاف أن "عدد الوفيات بين صفوف مصابي الدائرة قد بلغ 6 حالات وفاة، 5 منهم أطباء اخصائيون يعملون في الخطوط الأمامية لمواجهة الجائحة، والسادس معاون طبي في مركز العباسية الغربية الصحي".

ودعا الموسوي مواطني كربلاء إلى "ضرورة الالتزام بتوصيات خلية الأزمة، واستخدام الكمامات وارتداء القفازات، والحد من التجمعات أثناء الخروج من المنازل، للحد من تفشي الجائحة بشكل كبير في المحافظة".