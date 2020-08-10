الاستخبارات: القبض على عصابة في بغداد تمنح كفالات لعوائل داعش

أعلنت وكالة الاستخبارات والتحقيقات الاتحادية، الاثنين، إلقاء القبض على أفراد عصابة في بغداد، بتهمة توزيع "كفالات" لعوائل عناصر تنظيم "داعش".

وقال بيان للوكالة ، إنه "من خلال تنسيق العمل الاستخباري بين مديريات وكالة الاستخبارات في جميع المحافظات، وبعملية مشتركة من قبل مديرية استخبارات ومكافحة إرهاب (بغداد وديالى) تم إلقاء القبض على أربعة إرهابيين بعد متابعتهم في محافظة ديالى وإلقاء القبض عليهم في منطقة الدورة ب‍بغداد".

وأضاف البيان أن اعتقالهم تم "وفق أحكام المادة ٤ إرهاب لانتمائهم لعصابات داعش الإرهابية والذي يقومون بتوزيع ما يسمى بالكفالات على عوائل عصابات داعش الإرهابية".

وأشارت البيان إلى "قيام الوكالة بتدوين أقوال الإرهابيين الأربعة وإحالتهم إلى الجهة المختصة لغرض إكمال الإجراءات القانونية بحقهم".