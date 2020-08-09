سلطة الطيران:تركيا ابلغتنا باستمرار التعليق لغاية الاول من ايلول وسنتعامل بالمثل

اعلنت سلطة الطيران المدني، الاحد، عن ابلاغ الجانب التركي للعراق باستمرار تعليق الرحلات الجوية مع العراق لغاية الاول من ايلول المقبل، مبينا انها ستتعامل بالمثل وعدم منح موفقة لاي ناقل تركي.

وقال مدير اعلام سلطة الطيران المدني جهاد الديوان انه “بعد حوارات مع سلطة الطيران التركي حول تعليق رحلاتها مع العراق ابلغتنا تركيا باستمرار التعليق لغاية الاول من ايلول المقبل بسب تفشي كورونا وتسجيل اعداد اصابات كبيرة بالبلاد”.

واضاف ان “تعليق الرحلات التركية مع العراق يشمل مطارات اقليم كردستان”، مشيرا الى ان “سلطة الطيران العراقي ستتعامل بالمثل وعدم اعطاء موافقة لأي ناقل تركي بنقل رحلات من والى العراق وتركيا”.

واوضح الديوان ان “الرحلات المحجوزة والتي دفعت تذاكرها ستعيد شركات الطيران مبالغ تذاكر السفر للمواطنين مع تعليق الرحلات”