قيادي بحزب بارزاني: اداء رئيس البرلمان مخيب للأمال

اعتبر القيادي والنائب السابق عن الحزب الديمقراطي الكردستاني ماجد شنكالي، الاحد، أن اداء رئاسة البرلمان مخيب للامال ولا يلبي طموح المرحلة الحالية.

وقال شنكالي في حديث صحفي إن “اداء رئيس مجلس النواب محمد الحلوسي مخيب للامال سيما وان المنهاج الحكومي يحتاج الى مراقبة وتدقيق من قبل البرلمان لكن المجلس يبدو انه قد تناسى دوره خصوصا في ظل الازمة المالية والصحية”.

وأضاف، أن “الكتل السياسية غير جادة اطلاقا في اقالة محمد الحلبوسي او استبداله لاغراض واضحة”، مؤكدا ان “الرئاسة لم تؤدي دورها بشكل حقيقي يلبي طموح الناس”.