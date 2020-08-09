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رئاسة البرلمان تطالب بمنع اية اعتداءات ضد حملة الشهادات العليا وتدعو الى تنفيذ مطالبهم


دعا النائب الأول لرئيس مجلس النواب، حسن الكعبي، الاحد، الحكومة للإستماع إلى مطالب المتظاهرين من حملة الشهادات العليــــا، مطالبا بعدم الاعتداء عليهم في ساحات التظاهر.

وقال الكعبي، في بيان  إن “على مصطفى الكاظمي اللقاء بحملة الشهادات وإصدار التوجيهات الكفيلة بحمايتهم ومنع اية اعتداءات عليهم ومحاولة ايجاد الحلول العاجلة الكفيلة بتنفيذ مطالبهم المشروعة وفق القانون”.

واتهمت المفوضية العليا لحقوق الانسان في العراق، الاثنين الماضي، الحكومة باستخدام القوة المفرطة تجاه التظاهرات الحاصلة قرب المؤسسات الحكومية للمطالبة بالحقوق المشروعة.

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رئاسة البرلمان تطالب بمنع اية اعتداءات ضد حملة الشهادات العليا وتدعو الى تنفيذ مطالبهم
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