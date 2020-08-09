جنايات الانبار تحكم بالإعدام لقاتل الشهيد مصطفى العذاري

اعلن مجلس القضاء الاعلى، الاحد، ان محكمة جنايات الانبار اصدرت حكما بالإعدام لقاتل الشهيد مصطفى العذاري.

وقال المجلس في بيان ان "محكمة جنايات الانبار بهيأتها الأولى اصدرت اليوم، حكما بالإعدام شنقا على المجرم الذي قام بقتل الجندي المغدور الشهيد مصطفى العذاري".

واضاف أن "المدان اعترف بأرتكابه الجريمة، وأصدرت المحكمة الحكم وفقا للمادة 4 / 1 من قانون مكافحة الإرهاب".

يذكر أن الشهيد المغدور تم قتله وتعليق جثمانه من فوق جسر الفلوجة مما أثار موجة غضب شعبي .