مفتي جمهورية العراق : السنة أكثر استعدادا من 2003 لقتال الأميركان واخراجهم

أكد مفتي جمهورية العراق الشيخ مهدي الصميدعي، الأحد، أن غالبية الشعية والسنة على استعداد للجهاد ضد الأميركان من اجل اخراج قواتهم من العراق، مشيرا إلى أن استعداد السنة للجهاد أكثر من عام 2003.

وقال الصميدعي في حوار إن “ما نسبته 8 من 10 من الجانب الشيعي هم مقاومون ومستعدون لاخراج القوات الأميركية”، مبينا أن “الكثير من الأطراف بما فيهم السيد مقتدى الصدر يدعموننا بخيار المقاومة”.

وأضاف أن “السنة الذين عانوا من الظلم أكثر استعدادا من عام 2003 للجهاد ضد القوات الأميركية”، مشيرا إلى انه “بالإمكان الحصول على السلاح من دول كثيرة”.