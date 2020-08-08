محافظ النجف يوضح حقيقة اقتحام قوة تابعة له ساحة اعتصام الصدرين

نفى مكتب محافظ النجف الأشرف اليوم السبت، الانباء التي تحدثت عن قيام قوة تابعة للمحافظ باقتحام ساعة اعتصام الصدرين، مؤكدا أن ساحات التظاهر محط اهتمام ورعاية الحكومة المحلية.

وقال المكتب في بيان إن “بعض صفحات التواصل الاجتماعي تناولت خبراً مفاده قيام قوة تابعة للمحافظ باقتحام ساحة الصدرين”، مبيناً أن”هذا الخبر عارٍ عن الصحة جملة وتفصيلاً ،وما حدث هو قيام أحد الضباط بالتشاجر مع أحد المتظاهرين”.

وأضاف البيان أن “محافظ النجف لؤي الياسري وجه قيادة شرطة المحافظة فوراً بتشكيل مجلس تحقيق حول الضابط أعلاه”،

لافتاً إلى أن”ساحات التظاهر والمتظاهرين السلميين محط اهتمام ورعاية الحكومة المحلية والمحافظ ،ونحن مستمرون في توفير الحماية اللازمة لأصحاب الصوت النجفي الهادر”