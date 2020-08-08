الشيخ خالد الملا يكشف عن اجتماعات سرية لاعلان الاقليم السني بعد فشل سيناريو التظاهرات

كشف رئيس جماعة علماء العراق الشيخ خالد الملا، السبت، عن استمرار الاجتماعات السرية لبحث اعلان الاقليم السني، مبينا ان اعلان الإقليم السني سيكون بعد فشل سيناريو التظاهرات.

وقال الملا في تغريدة انه ” اذا فشل السيناريو المرسوم للتظاهرات الحالية سيتم اعلان الإقليم السني”.

واضاف الملا ان “هناك من يعد له العدة لذلك الملا : هناك اجتماعات سرية مستمرة بهذا الخصوص وأميركا داعمة لذلك”.

وتستمر بعض القوى السنية بالتلويح بإعلان الاقليم السني بعد كل ازمة سياسية في العراق من اجل الحصول على مكاسب سياسية وبعض المناصب