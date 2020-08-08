الفتح: نترقب نتائج الحوار الأميركي ونحذر الكاظمي من تجاهل مطالب اخراج القوات الأجنبية

اكد النائب عن تحالف الفتح عدي شعلان ابو الجون، السبت ، تحالفه يترقب ما ستؤول إليه مباحثات واشنطن وبغداد بشان اخراج القوات الأمريكية من العراق، محذرا رئيس الوزراء مصطفى الكاظمي من تجاهل مطالب الشعب المندد بالوجود العسكري الأمريكي على أراضيه.

وقال أبو الجون في تصريح صحفي إن “تحالف الفتح يترقب ما ستؤول إليه مباحثات حكومة الكاظمي بشأن خروج القوات الأجنبية وعلى رأسها الأمريكية من الأراضي العراقية”.

واضاف ان “قرار مجلس النواب والشعب المطالب بإنهاء الوجود العسكري الأمريكي ملزم لحكومة الكاظمي وغير قابل للتمديد فترة أطول “.

وأشار إلى أن “اي مماطلة أو تسويف من قبل حكومة الكاظمي بإخراج المحتل الأمريكي من العراق ستعرض نفسها للمساءلة القانونية داخل مجلس النواب”.