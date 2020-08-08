النائب كريم عليوي : عمليات استهداف معسكرات القوات المسلحة العراقية لن تنتهي ما لم تخرج القوات الامريكية من البلاد

طرح عضو لجنة الأمن والدفاع النيابية، كريم عليوي، السبت،( 08 آب، 2020)، خياراً وحيداً لإيقاف عمليات استهداف المواقع العسكرية.

وقال عليوي في حديث صحفي إن "عمليات استهداف معسكرات القوات المسلحة العراقية لن تنتهي ما لم تخرج القوات الامريكية من البلاد".

وبين عليوي أن "هذه الاعتداءات لا يمكن أن تنتهي دون اخراج القوات الامريكية التي صوت مجلس النواب العراقي على قرار يلزم الحكومة باخراجها من البلاد".

واضاف في شأن اخر أن "الحادثين الاخيرين في معسكري صقر وسبايكر جرى التعامل معهما عبر تشكيل لجنة تحقيقة عليا وبمتابعة لجنة الامن والدفاع النيابية من اجل كشف حقائق ما حصل".