قرارات حكومية جديدة.. تمديد الحظر الجزئي والدوام الرسمي 25%

اعلنت الامانة العامة لمجلس الوزراء، السبت، تمديد حظر التجوال الجزئي لغاية 15 من الشهر الجاري، واستمرار الدوام الرسمي بنسبة 25%.
وجاء في وثيقة للامانة ، إنه "تقرر تمديد حظر التجوال الجزئي لغاية 15 من الشهر الجاري وشمول أيام الخميس والجمعة والسبت بالحظر التام".
كما تضمنت القرارات "يكون الدوام الرسمي في المؤسسات الحكومية كافة بنسبة 25% ومنح الوزارات صلاحيات تقدير الحاجة، ويعاد النظر بالحظر الجزئي بعد تاريخ الـ15 من الشهر الجاري".
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