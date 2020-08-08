الاستخبارات تعلن القبض على ستة "إرهابيين" في صلاح الدين

أعلنت وكالة الاستخبارات والتحقيقات الاتحادية، السبت، إلقاء القبض على ستة "إرهابيين" في محافظة صلاح الدين.

وقال إعلام الوكالة في بيان إن "فريق عمل من مفارز وكالة الاستخبارات في وزارة الداخلية بمحافظة صلاح الدين، تمكن بعد ورود معلومات عن وجود عدد من الإرهابيين هربوا من محافظة كركوك إلى صلاح الدين، بعد تضيق الخناق عليهم من قبل القوات الأمنية، من إلقاء القبض على ستة إرهابيين بمناطق متفرقة من المحافظة".

وأضاف أنه "من خلال التحقيقات الأولية معهم اعترفوا بانتمائهم لتلك العصابات الإجرامية واشتركوا بعدة عمليات إرهابية ضد القوات الأمنية والمواطنين أثناء سيطرة داعش بالفترات الماضية ليتم تدوين أقوالهم وإحالتهم للقضاء لإكمال أوراقهم التحقيقية لينالوا جزاءهم العادل".