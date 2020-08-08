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السفارة العراقية في بيروت تأسف لعدم ذكر اسم العراق بتقرير للجيش اللبناني


اعربت السفارة العراقية في بيروت، السبت، عن اسفها لعدم ذكر تقرير الجيش اللبناني لاسم العراق ضمن الدول التي وقفت الى جانب لبنان، مؤكدة أن بغداد تعتزم ارسال وجبات من الحنطة تعويضاً للنقص المحتمل.

وقالت السفارة في بيان، إنه "انسجاماً مع موقف الاخوة والتضامن مع محنة الشعب اللبناني الذي اعلنه رئيس مجلس الوزراء العراقي مصطفى الكاظمي، وصلت الى لبنان الشقيق اليوم الوجبة الاولى من امدادات الوقود ضمن قافلة قوامها 20 ناقلة حوضية محملة ب 720 الف لتر من زيت الغاز بالاضافة الى عجلتين ساندتين".

واعربت السفارة عن "اسفها لعدم ذكر تقرير الجيش اللبناني لإسم العراق ضمن الدول التي وقفت الى جانب لبنان في محنته بعد ان كان العراق من الدول السباقة في ارسال المساعدات الطبية الفورية الى بيروت، والتي قدرت بعشرين طناً من المواد الطبية، بالاضافة الى الفرق الطبية الاختصاصية"،

مؤكدة أن "العراق يستعد لارسال وجبات من الحنطة تعويضاً للنقص المحتمل وذلك ضمن التزام الشعب العراقي بالوقوف الى جانب شقيقه الشعب اللبناني بعد فاجعة مرفأ بيروت".

 

ولفتت السفارة في بيانها الى أن "المساعدات الطبية وشحنات الوقود التي وصلت اليوم وفي الايام الماضية تسلمتها الجهات المختصة في لبنان الشقيق"، مشيرة الى أن "العراق حكومة وشعباً يتعامل مع هذا الملف من موقع الروابط التاريخية الاصيلة والممتدة بين الشعبين الشقيقين".

 

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السفارة العراقية في بيروت تأسف لعدم ذكر اسم العراق بتقرير للجيش اللبناني
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