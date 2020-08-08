العراق يسجل 3325 اصابة بكورونا وشفاء 2307 مصابين

اعلنت وزارة الصحة والبيئة، السبت، عن تسجيل 3325 اصابة جديدة بفيروس كورونا في البلاد، فيما اكدت تماثل 2307 مصاباً للشفاء من الوباء.

وذكرت الوزارة في بيان انه "تم فحص ( 17125) نموذج في كافة المختبرات المختصة في العراق لهذا اليوم ؛ وبذلك يكون المجموع الكلي للنماذج المفحوصة منذ بداية تسجيل المرض في العراق ( 1127383 )".

واضافت انها" سجلت هذا اليوم (2307) حالة شفاء في العراق موزعة كالتالي:

بغداد / الرصافة 351

بغداد / الكرخ 447

مدينة الطب 81

النجف الأشرف 51

السليمانية 44

أربيل 85

دهوك 30

كربلاء 228

كركوك 64

ديالى 136

واسط 118

البصرة 152

ميسان 54

بابل 171

الديوانية 123

ذي قار 50

الأنبار 42

نينوى 80

واوضحت ان "الاصابات الجديدة لهذا اليوم بلغت 3325 حالة، وكما يلي:

بغداد الرصافة 342

بغداد الكرخ 308

مدينة الطب 49

النجف 269

السليمانية 104

أربيل 259

دهوك 50

كربلاء 239

كركوك 293

ديالى 106

واسط 196

البصرة 297

ميسان 87

بابل 241

الديوانية 110

ذي قار 34

الأنبار 60

المثنى 63

نينوى 121

صلاح الدين 97

واكدت ان "الوفيات بلغت 74 حالة وكما يلي :

بغداد الرصافة 8

بغداد الكرخ 4

مدينة الطب 7

السليمانية 4

أربيل 8

كربلاء 4

كركوك 4

ديالى 1

واسط 1

البصرة 10

ميسان 3

بابل 5

الديوانية 1

ذي قار 2

المثنى 4

الأنبار 1

نينوى 6

صلاح الدين 1

وبينت ان "مجموع الشفاء بلغ 105504 ( نسبة الشفاء 71.6 %) ومجموع الاصابات 147389 والراقدين الكلي 36575 اما الراقدين في العناية المركزة 577 ومجموع الوفيات 5310".