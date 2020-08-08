فساد في منحة الـ20 مليار.. الموسوي ’يمهل’ وزارة الصحة 15 يوماً لـ’إثبات براءتها’!

طالب عضو مجلس النواب جواد الموسوي، السبت، وزارة الصحة بتزويده بعقود شراء الأجهزة الطبية خلال 15 يوماً بسبب شبهات فساد.

وقال الموسوي في بيان (8 آب 2020)، إن "هذه المطالبة جاءت بعد حصوله على معلومات تؤشر تفشي الفساد في عقود شراء الأجهزة الطبية ضمن منحة الـ 20 مليار المخصصة للوزارة ودوائرها في عموم البلاد".

وامهل عضو مجلس النواب، وزارة الصحة "15 يوماً لتزويده بالعقود المشار اليها وذلك لدراستها والتأكد من خلوها من الفساد".

ودعا الموسوي، وزارة الصحة إلى "تنظيم الإجابات لكل دائرة على حدة فضلاً عن إدراجها بجداول تتضمن اسم الجهاز وموديله بالإضافة الى سعره ومدة الضمان".